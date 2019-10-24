شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة محمد محمود.. تعرف على رسالة شريف إكرامى لنجم الأهلى بعد صدمة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، على مساندة زميله محمد محمود بعد تأكد إصابته بالرباط الصليبى. وكتب إكرامى عبر تويتر، "خبر مؤلم جداً إصابة محمد محمود وغيابه عن الفريق لـ6 أشهر أخرى، لكن الحمد لله دائماً وأبداً اختبار صعب لشاب واعد لكننى أثق فى قوة عزيمتك وإصرارك وإيمانك، ابقى مبتسماً متفائلاً يا محمد كما عاهدناك وستعود أقوى بإذن الله"

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