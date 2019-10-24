سوبر كورة.. الزمالك يصدر قراراً جديداً بخصوص كهربا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك قرارا جديدا، خلال الساعات القليلة الماضية، بخصوص أزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق السابق. ورحل محمود عبد المنعم كهربا عن صفوف نادى الزمالك، وأعلن الانتقال لنادى أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، دون الحصول على إذن القلعة البيضاء. Advertisements وكشف مصدر مسئول بالزمالك لـ"سوبر كورة" أن المجلس الأبيض اتخذ قرارات جديدة بخصوص أزمة كهربا بهدف إعلاء المصلحة العليا للقلعة البيضاء دون النظر لأى أمور أخرى. وتقدم الزمالك بشكوى ضد محمود كهربا خلال الفترة الماضية بسبب رحيله عن النادى بداعى ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى لثلاثة مواسم مقبلة، بينما يؤكد كهربا أن عقده غير قانونى. لمعرفة قرار الزمالك الصادم بخصوص كهربا، اضغط هنا..

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