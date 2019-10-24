شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن برنامجه فى فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، خطة الإعداد خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار تأجيل مسابقة الدورى الممتاز، مؤكدًا أن الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر قسم المرحلة إلى جزأين، يسعى خلالهما لتحقيق أكبر مكاسب فنية وبدنية للاعبين، من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذى قدمه الفريق قبل توقف المسابقة.

وأضاف عبد الحفيظ أن الجزء الأول من المرحلة المقبلة قد يشهد إقامة معسكر خارجى لمدة أسبوع، يتخلله خوض مباراة أو مباراتين على أقصى تقدير، وفقاً لما سيتم الاتفاق عليه فى هذا الشأن.

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وأوضح أن الجزء الثانى من مرحلة الإعداد سيكون فى القاهرة بعد العودة من المعسكر الخارجى ــ حال إقامته ــ وسيتم تحديد ملامحها النهائية وفقًا لاحتياجات ومتطلبات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر؛ من أجل تحقيق الاستفادة الفنية والبدنية الكاملة للفريق من فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز.

وكشف عبد الحفيظ أن ناديه تلقى ثلاثة عروض لخوض معسكر إعداد خارجى الشهر المقبل، مؤكدًا أن الأمر تحت الدراسة فى الوقت الحالى من أجل حسمه خلال الساعات المقبلة، مضيفاً أن العروض التى وصلت النادى تمثلت فى إقامة معسكر خارجى لمدة أسبوع؛ فى الإمارات أو الكويت، أو سلطنة عمان، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة .