شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر لـ محمد محمود: المواقف الصعبة للرجال وهترجع تكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه ناصر ماهر، لاعب سموحة، رسالة لزميله محمد محمود لاعب الأهلى عبر صفحته على تويتر بعد إصابته بالرباط الصليبى. وقال ناصر ماهر لميله السابق، "المواقف الصعبة للرجالة هترجع تكسر الدنيا من جديد".

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