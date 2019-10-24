شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. على ماهر يتلقى 3 عروض أحدها أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت أندية محلية وخارجية فى مفاوضات مع على ماهر المدير الفنى السابق لإنبى، بعد تقديم استقالته من مهمة تدريب الفريق البترولى، تمهيداً لتوليه المسئولية فى أحد هذه الأندية سواء من الآن أو بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقدم على ماهر اعتذاراً نهائياً عن الاستمرار على رأس الجهاز الفنى لإنبى لشعوره بأن هناك حالة من سوء التوفيق تلازمه منذ انطلاق الموسم، رافعاً الحرج عن مجلس إدارة النادى البترولى مؤكدا فى الوقت ذاته أن استقالته نهائية ولا رجعة فيها.

ويرفض على ماهر التسرع فى تحديد وجهته المقبلة، راغباً فى الحصول على قسط من الراحة قبل العودة من جديد لتولى قيادة أحد الأندية سواء داخلياً أو خارجياً.

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