شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الزمالك تحتفل بعيد ميلاد المقاتل طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر تويتر بعيد ميلاد طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الذى يوافق اليوم حيث إنه من مواليد 24 أكتوبر 1988.

وحقق طارق حامد مع الزمالك عدة بطولات، هى الدوري الممتاز عام 2015 مع المدرب البرتغالي فيريرا، كما حصد حامد كأس مصر أعوام 2015 على حساب الأهلي، و2016 على حساب الأهلي، و2018 على حساب سموحة السكندري بركلات الترجيح و 2019 على حساب بيراميدز، وكأس السوبر المصري بالإمارات على حساب الأهلي 2017 بركلات الجزاء، والسوبر المصري السعودي على حساب الهلال السعودي 2018 ، وبطولة الكونفدرالية 2018 على حساب نهضة بركان المغربى .

كما نجح طارق حامد في التأهل مع منتخب مصر إلى كأس العالم بروسيا 2018 مع المدرب كوبر، وذلك بعد غياب 28 عاما، وشارك في المباريات كلاعب أساسي.