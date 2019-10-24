شاهد فى دقيقة.. 6 مصريات وصلن للعالمية فى الرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية تألق المصريات، وتفوقهن فى البطولات والمحافل التى يشاركن بها، حتى وصلن إلى العالمية، بتحقيق إنجازات لم يسبقهن إليها أحد. ونرصد فى الفيديو التالى أبرز اللاعبات المصريات ممن سطرن اسمهن فى المحافل الدولية وطريق العالمية الرياضية. فريدة عثمان فريدة عثمان - لاعبة منتخب السباحة - أول لاعبة تتوج على منصات البطولات العالمية فى السباحة سارة عصام سارة عصام - لاعبة منتخب الكرة النسائية لكرة القدم - أول مصرية تحترف فى الدورى الإنجليزى لكرة القدم، حيث تلعب لنادى ستوك سيتى نادين السلعاوى نادين السلعاوى - لاعبة منتخب السلة سيدات - وصلت إلى النقطة 1000 بدورى الجامعات الأمريكى، بعد عامين فقط من دراستها بأمريكا رانيا علوانى رانيا علوانى - لاعبة منتخب السباحة السابقة وعضو مجلس إدارة الأهلى الحالى Advertisements - تقلدت الكثير من المناصب الدولية مثل عضوة المكتب التنفيذى للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات WADA -عضوة اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية الدولية - عضوة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية والمصرية ومؤسسة جمعية الأولمبيين المصريين آية مدنى آية مدنى - لاعبة منتخب الخماسى الحديث سابقا ‏ - رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث وعضو لجنة اللاعبين باللجنة ‏الأوليمبية الدولية نادية عبد الحميد نادية عبد الحميد - لاعبة منتخب الملاكمة السابقة - أول مدربة ملاكمة مصرية تم تعيينها مستشارا فى لجنة خبراء الملاكمة بالأولمبية الدولية

سارة عصام

فريدة عثمان

نادين السلعاوى

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