سوبر كورة.. عبد الله السعيد يكشف موعد اعتزاله كرة القدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز والمنتخب الوطنى بعض زملائه المقربين بموعد اعتزاله كرة القدم، خاصة أنه أتم عامه الـ34. عبد الله السعيد يشارك أساسيا مع ناديه بيراميدز ويظهر بمستوى طيب مع الفريق، بجانب انضمامه للمنتخب الوطنى الأول مؤخرا فى المعسكر الأول للفراعنة بقيادة حسام البدرى. لمعرفة موعد اعتزال عبد الله السعيد عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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