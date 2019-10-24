تأجيل سفر فريق بيراميدز إلى تنزانيا بسبب عطل مفاجئ فى الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأجل سفر فريق بيراميدز إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، فى ذهاب دور الـ32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد المقبل إلى الغد بدلا من اليوم، الخميس، بسبب عطل مفاجئ فى الطائرة. وأعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة لاعبيه للمباراة وضمت القائمة ٢٢ لاعباً هم: حراسة المرمى: أحمد الشناوى ومهدى سليمان وأحمد دعدور. Advertisements خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور. خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق. خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس.

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