شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى لـ تايم سبورت: نرحب باعتزال محمد فوزى الاسماعيلى لا يقف على أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى ، باعتزال حارسه محمد فوزى بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت قبل مباراة الجزيرة الإماراتى.

وقال صبرى المنياوى، فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الإعلامية ميرهان عمرو، "الإسماعيلى لا يقف على أحد مهما كان اسمه، اعتزل لاعبون وأصيب آخرون وظل الإسماعيلى كما هو لا يتأثر بأى غياب".

وأضاف مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، "التهاون والخروج عن النص غير مقبول فى الفريق مهما كان اسم اللاعب، اللائحة تطبق على الجميع صغيراً كان أم كبيراً، فوزى وحمدى خرجا من المعسكر دون إذن فضلا عن ارتكباهما أخطاء أخرى، لذا فسيتم معاقبتهما مادياً وبشكل غير معلن فى وسائل الإعلام"

وعن رفض محمد فوزى الانتظام فى مران الاسماعيلى الانفرادى وتهديده بالاعتزال علق المنياوى، "إذا أراد محمد فوزى إعلان قرار الاعتزال فلن نقف أمامه هذا قراره وحده وشأن يخصه، وأذا أراد هو وزميله عماد حمدى العودة والانتظام فى التدريبات ستطبق عليهم اللائحة ولن نعارض وجودهم".

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وكان محمد فوزى وعماد حمدى قد طلبا من صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الخروج من المعسكر والمبيت فى منازلهم الاثنين الماضى بسبب وجود زوجاتهم فى الإسماعيلية ولم يرد مدير الكرة على طلبهم سواء بالقبول والرفض وهو الأمر الذى اعتبره اللاعبان بمثابة الموافقة ليقرر كل منهما حزم حقائبه والخروج من المعسكر ، وعند عودتهم مساء الثلاثاء فوجىء كل منهما بخروجه من قائمة المباراة وسط ثورة غضب عارمة من المدرب الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق ليحاول اللاعبان توضيح موقفهما ولكن دون جدوى لاسيما بعد أن أكد مدير الكرة أنه لم يوافق على خروجهم وأنهم غادرا المعسكر دون رغبته ، ولم يستعيد محمد فوزى حارس مرمى الاسماعيلي مكانه فى عرين الدراويش منذ طرده فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدوري بينما يغيب عماد حمدى عن مباريات الفريق منذ إنطلاق المسابقة بسبب رفضه تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء .

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية أسبوع بعد الانتصار على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لاشىء أمس الاربعاء. ، فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

أحرز بنسون شيلونجو هدف التدقم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".