شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة محمد محمود .. الأهلي يعرض أشعة الرنين على استشارى مختص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مسئولو النادي الأهلي نتيجة الأشعة الخاصة بمحمد محمود لاعب وسط الفريق على خبير طبى للتأكد من صحة تشخيص إصابته ووضع البرنامج الملائم لعلاجه بالشكل الأمثل.

وأكد الطبيب الألمانى الذى أرسلت له إدارة الأهلي أشعة محمد محمود معاناته من قطع فى الرباط الصليبي للقدم اليسري، وهو الأمر الذى يحتاج للعلاج لمدة 9 أشهر من تاريخ إجراء الجراحة، والتى من المنتظر أن يجريها اللاعب فى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهد مران أمس، الأربعاء، إصابة محمد محمود نجم وسط الفريق وغادر اللاعب المران وتوجه للمستشفى، وأجرى أشعة أثبتت تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي بالقدم الأخرى غير التي أجرى فيها جراحة الصليبي منذ 9 أشهر، في الوقت الذي نظمت مجموعة من جماهير الأهلي لوقفة أمام منزل اللاعب لتدعيمه فى الأزمة على غرار ما حدث مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر المصاب.