سلمى أيمن تتوج ببرونزية الخماسى الحديث فى دورة الألعاب العسكرية بالصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت سلمى أيمن، لاعبة منتخب الخماسى الحديث، بالمركز الثالث وبرونزية منافسات دورة الالعاب العسكرية التى تقام بالصين، بعدما حققت 1335 نقطة. كما توج عبد الرحمن وائل لاعب المنتخب المصرى للتايكوندو بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن تحت 68 كجم، ليزيد رصيد مصر من الميداليات فى البطولة. Advertisements وأحرز وائل البرونزية بعد فوزه فى مباراة دور الترضية على لاعب اوروجواي فيديريكو كونزالس جوميز بنتيجة 9-7. وارتفع رصيد مصر بالمنافسات ليصل إلى 4 ميداليات متنوعة، بعد ذهبية محمد إبراهيم كيشو فى المصارعة، والميدالية الفضية لنور حسين فى التايكوندو. وتشارك مصر فى البطولة بعدة منتخبات منها المصارعة والتايكوندو والجودو وألعاب القوى وكرة القدم.

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