شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى: تطبيق لائحة الإسماعيلى فى أزمة فوزى وحمدى دون تهاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه صبرى المنياوى ، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، رسالة للثنائى محمد فوزى وعماد حمدى لاعبى الفريق مفادها أنه يعتزم تطبيق لائحة النادى ضدهم.

وقال مدير الكرة بالإسماعيلى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "محمد فوزى وعماد حمدى ارتكبا عدة أخطاء تفوق الخطأ الأساسى وهو المبيت خارج المعسكر دون إذن قبل مباراة مهمة مثل الجزيرة الإماراتى ولن أتهاون فى تطبيق اللائحة عليهما".

وأضاف المنياوى، "البيات خارج المعسكر دون إذن يستوجب عقوبة قاسية، فمثلما يطالب اللاعبين بحقوقهم ويتحدثون عن الاحترافية يجب عليهم أن يتعاملوا باحترافية أيضاً فى واجباتهم تجاه ناديهم".

وعن رفض فوزى وحمدى التدريب بشكل منفرد علق المنياوى، "كل واحد مسئول عن تصرفاته ويتحمل تبعات قراره حتى النهاية".

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وعن حقيقة تلقى الاسماعيلى عرضاً من بيراميدز لضم عماد حمدى قال مدير الكرة، "لم نتلق عرضاً من أى نادى لضم عماد حمدى، اللاعب مرتبط بعقد ممتد مع النادى لمدة موسمين ولايملك حرية الرحيل إلا مع نهاية عقده".

وكان محمد فوزى وعماد حمدى قد طلبا من صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الخروج من المعسكر والمبيت فى منازلهم الاثنين الماضى لظروف خاصة، ولم يرد مدير الكرة على طلبهم سواء بالقبول والرفض وهو الأمر الذى اعتبره اللاعبان بمثابة الموافقة ليقرر كل منهما حزم حقائبه والخروج من المعسكر، وعند عودتهما مساء الثلاثاء فوجئ كل منهما بخروجه من قائمة المباراة وسط ثورة غضب عارمة من المدرب الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق ليحاول اللاعبان توضيح موقفهما ولكن دون جدوى لاسيما بعدما أكد مدير الكرة أنه لم يوافق على خروجهم وأنهم غادرا المعسكر دون رغبته، ولم يستعد محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلي مكانه فى عرين الدراويش منذ طرده فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدورى، بينما يغيب عماد حمدى عن مباريات الفريق منذ انطلاق المسابقة بسبب رفضه تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية أسبوع بعد الانتصار على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لا شىء أمس الأربعاء، فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

أحرز بنسون شيلونجو هدف التدقم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".