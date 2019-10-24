بعد إصابة محمد محمود.. كل ما تريد معرفته عن الإصابة بالرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يُعد مفصل الركبة عن مجموعة من العظام والأربطة والأوتار مجموعة من الأنسجة الأخرى التي تعمل معًا في تناغم. وقبل التحدث عن الإصابة بتمزق الأربطة يجب أن نعرف بداية ما هي الأربطة وأهمية دورها؟.

الأربطة هي عبارة عن أشرطة قوية من الأنسجة تربط كل عظمة بالأخرى، والرباط الصليبي الأمامي (ACL) هو أحد الأربطة التي تمر عبر منتصف الركبة وأهمها ويربط عظمة الفخذ بعظمة الظنبوب وتساعد على تثبيت مفصل الركبة.

ومؤخرًا تعرض محمد محمود نجم الأهلي بقطع فى الرباط الصليبى، وفي هذا الموضوع نوضح لكم أسباب وأعراض الإصابة بالرباط الصليبي، وكيفية الوقاية والطرق العلاجية اللازمة.

متى نصاب بالرباط الصليبي

تحدث معظم إصابات الرباط الصليبي أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية التي تضع ضغطًا على الركبة، والتي تنطوي على التوقف أو القفز أو تغيير الاتجاه بصورة مفاجئة مثل كرة السلة وكرة القدم وكرة القدم الأمريكية والتنس والتزلج على المنحدرات والكرة الطائرة وألعاب الجمباز، وهذه أبرز الأسباب المباشرة للإصابة بالرباط الصليبي، وفق ما نشره موقع "mayoclinic":

- الإبطاء وتغيير الاتجاه (المقاطعة) المفاجئ.

- تدوير قدمك بثبات مُحكم.

- الهبوط غير الصحيح بعد قفزة.

- التوقف فجأة.

- تلقي ضربة مباشرة على الركبة أو حدوث اصطدام، مثل ما يحدث عند التصدي للخصم في كرة القدم.

أعراض الإصابة بالرباط الصليبي

يسمع معظم الأشخاص أو يشعرون بصوت "فرقعة" في الركبة عند حدوث إصابة الرباط الصليبي الأمامي. قد تتورم الركبة وتشعر بأنها غير مستقرة وتصبح مؤلمة جدًا بحيث لا يمكنها تحمل الوزن. وعادةً تشمل علامات وأعراض إصابة الرباط الصليبي الأمامي:

- الشعور "بطقطقة" أو "فرقعة" عالية في الركبة.

- ألمًا شديدًا وعدم القدرة على مواصلة النشاط.

- تورمًا يبدأ في غضون ساعات قليلة.

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- فقدان نطاق الحركة.

- الشعور بـ "عدم الثبات" أو "الانهيار" عند محاولة تحمل الوزن.

وقال طبيب العظام، هاني محروس،أن الإصابة بالرباط الصليبي من أخطر الإصابات التي تهدد مشوار الرياضيين، وعلاج الإصابة بيعتمد بشكل كبير وأساسي على المهارة العلاجية للطبيب، وأضاف معلقًا على إصابة لاعب النادي الأهلى محمد محمود "من الوارد أن يخطأ الكشف بأشعة الرنين ويظهر أن اللاعب بحالة جيدة على رغم إصابته، لذا فإن الفحص الطبي أو البدني أفضل من الرنين".

وأوضح أنه من الصعب أن يعود اللاعب بكامل لياقته بعد إجراء العلاج اللازم، وذلك لأن عظام الركبة تدمُر بعد إصابة الرباط الصليبي.

كيفية العلاج من هذه الإصابة؟

وفي حالة ظهور أي من الأعراض السابق ذكرها أو العلامات حالة الإصابة في الركبة يجب زيارة الطبيب فورًا.

وقد يتضمن العلاج، بناءً على شدة الإصابة، الراحة وتمارين إعادة التأهيل للمساعدة في استعادة القوة والثبات أو الجراحة لاستبدال الرباط الممزق يليها القيام بتمارين إعادة التأهيل، وقد يساعد برنامج التدريب المناسب في تقليل فرص إصابة الرباط الصليبي الأمامي.

كيف يمكنك الوقاية من هذه الإصابة؟

يمكن للتدريب الملائم المساعدة في تقليل خطر إصابة الرباط الصليبي، ويمكن لطبيب العلاج الطبيعي أو المدرب الرياضي عمل تقييم وتقديم التعليمات والآراء التي تساعد على تقليل المخاطر. تتضمن البرامج الخاصة بتقليل إصابة الرباط الصليبي ما يلي، وفق ما نشره موقه "mayoclinic":

- ممارسة التمارين التي تقوي عضلات الساق وخاصة تمارين وتر المأبض وهذا لضمان التوازن الكلي في قوة عضلات الساق.

- ممارسة التمارين لتقوية جذع الجسم (الوركين والحوض والجزء السفلي من البطن).

- التدريب والتمرين على الأساليب الملائمة ووضع الركبة في أثناء القفز والهبوط.

- التدريب لتحسين الأساليب للدوران المحوري الكامل والنصفي.

وأظهرت دراسات حديثة أن احتمال إصابة السيدات بالرباط الصليبي ضعف إصابة الرجل، وبشكل عام، فالنساء الرياضيات يتعرضن لعدم اتزان قوي على الفخذين حيث تصبح العضلات في مقدمة الفخذ (العضلة رباعية الرؤوس) أقوى من العضلات الخلفية (وتر المأبض).

وهناك عدد من لاعبي كرة القدم الذين تعرضوا للإصابة بالرباط الصليبي مثل محمود عبد العزيز نجم الزمالك بخلاف محمد محمود الذي تعرض للإصابة مرة أخرى بالرباط الصليبي بعد أن تعافي من نفس الإصابة في القدم الأخرى.