بعد إصابة محمد محمود وجيلبرتو .. "ملاعب الشتاء تصطاد اللاعبين" (تحقيق استقصائي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

مرة أخري يسقط نجوم الدوري في شَّرَكُ الملاعب الباهتة فأصيب 3 لاعبين بالرباط الصليبي في بداية الموسم الكروي في مصر، وكان آخرهم محمد محمود نجم الأهلي العائد حديثاً من نفس الإصابة التي تعرض بملعب مختار التتش بعد أسبوع تقريبًا من إصابة نجم الإعلاميين أحمد كمال "جيلبرتو" بنفس الإصابة على نفس الملعب فى مباراة ودية مع الأحمر.

وما إن أصيب محمود حتى أرجع البعض السبب إلى سوء الحظ، في حين أن المتهم الرئيسي هو الملاعب السيئة التي تصل إلى ذروة السوء في فصل الشتاء موسم ازدياد إصابات الملاعب.

"الخليج 365" يعيد نشر تحقيقٍ استقصائيِّ أنتج في 16 من أبريل قبل الماضي، وحذر من خطورة وتدهور حالة أرضية الملاعب ما يعرض اللاعبين لخطر الإصابة وخاصة في فصل الشتاء.

التحقيق بتقنية الكروس ميديًا عبر هذا الرابط