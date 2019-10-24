رسالة صادمة من إكرامي بعد إصابة محمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه شريف إكرامي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، رسالة لزميله محمد محمود بعد الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق أمس الأربعاء.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن هناك اشتباه في تعرض محمد محمود لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب إكرامي عبر صفحته الرسمية على "تويتر" :"خبر مؤلم جدًا إصابة محمد محمود وغيابه عن الفريق لمدة 6 أشهر أخرى لكن الحمد لله دائمًا وأبدًا".

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وتابع :"اختبار صعب لشاب واعد لكني أثق في قوة عزيمتك وإصرارك وإيمانك، ابقى مبتسمًا متفائلاً يا محمد كما عاهدناك و ستعود أقوي بإذن الله".

وكان محمد محمود تعرض للرباط الصليبي بعد انتقاله للأهلي وتحديدًا في يناير الماضي خلال مباراة سموحة في مسابقة الدوري.