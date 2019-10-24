صلاح الأقرب.. ثلاثي ليفربول على بعد خطوات من تحطيم رقم جيرارد "الأسطوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بأداء مُقنع أمطر لاعبو ليفربول الإنجليزي شباك جينك البلجيكي برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الأربعة أهداف جاءت بتوقيع أليكس أوكسلاد تشامبرلين "هدفين"، ساديو ماني "هدفًا" ومحمد صلاح "هدفًا".

يمتلك فريق ليفربول الإنجليزي ثلاثي هجومي ناري مُكون من (محمد صلاح- روبيرت فيرمينو- ساديو ماني) وبات كل منهم على مقربة من تحطيم رقم أسطورة الريدز الأسبق ستيفن جيرارد في عدد الأهداف المسجلة في دوري أبطال أوروبا.

يمتلك جيرارد 21 هدفًا في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول، سجلهم خلال 73 مباراة، وهو أكثر لاعب في الفريق الإنجليزي تسجيلًا للأهداف في بطولة تشامبيونزليج.

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صلاح، ماني وفيرمينو يمتلك كل منهم عدد من الأهداف تقترب من كسر رقم جيرارد "الأسطوري" ولعل مو هو الأقرب لكسر الرقم القياسي حيث يمتلك اللاعب المصري 18 هدفًا سجلهم خلال 28 مباراة بالبطولة.

السنغالي ماني يحتل المركز الثالث في جدول هدافي ليفربول برصيد 16 هدفًا (مسجلة خلال 27 مباراة) يليه البرازيلي فيرمينو الذي سجل 14 هدفًا (خلال 28 مباراة).

ليفربول يتواجد حاليًا في المجموعة الخامسة رفقة نابولي الإيطالي، ريد بول سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.

ويحتل الريدز المركز الثاني في جدول المجموعة برصيد 6 أهداف جمعها من الفوز في الجولتين الثانية والثالثة على كل من سالزبورج وجينك، بينما خسر مباراة الجولة الأولى لصالح نابولي بهدفين دون رد.