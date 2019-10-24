"3 عروض خارجية".. الأهلي يعلن تفاصيل استعداداته خلال توقف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه تلقى ثلاثة عروض لخوض معسكر خارجي الشهر المقبل.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي، أن العروض جاءت لمدة أسبوع من الإمارات والكويت بجانب سلطنة عمان.

وأوضح عبدالحفيظ خلال تصريحاته أن انطلاق المعسكر الخارجي سيكون بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، ويتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير.

وواصل مدير الكرة بالأهلي حديثه عن خطة الإعداد خلال المرحلة المقبلة بعد تأجيل مسابقة الدوري، لافتًا إلى أن رينيه فايلر مدرب الفريق وضع جزأين للاستعداد.

وأكمل مدير الكرة بالأهلي تصريحاته، قائلاً: "الجزء الأول سيكون بإقامة معسكر خارجي، أما الجزء الثاني من مرحلة الإعداد فسيكون في القاهرة بعد المعسكر الخارجي".

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والهدف من ذلك هو تحقيق أكبر استفادة فنية وبدنية خلال فترة توقف مسابقة الدوري.

وفي سياق آخر، أصبح مدافع الفريق محمود متولي قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة القمة أمام الزمالك بالسوبر المصري.

وأكد الجهاز الفني للنادي الأهلي، أن حالة متولي في تحسن فبات قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية بعد إصابته في العضلة الخلفية.

وبشأن الإصابات أيضًا حرص فايلر على الاطمئنان على حالة حسام عاشور قائد الفريق قبل انطلاق المران المسائي للفريق والذي سيقام على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

ويعاني عاشور من إصابة في القدم تعرض لها خلال تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، وينفذ برنامجًا تأهيليًا للتعافي، للانتظام في التدريبات الجماعية.