بالفيديو.. فلامينجو يوجه جرس إنذار لريفر بليت بخماسية في جريميو بكأس ليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه فريق فلامينجو رسالة شديدة اللهجة لفريق ريفر بليت الأرجنتيني بعدما اكتسح مواطنه البرازيلي جريميو بخمسة أهداف دون رد بكأس ليبرتادوريس.

مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب جريميو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب إلا أن فلامينجو رد بقسوة بالفوز في الإياب بخماسية نظيفة.

أهداف المباراة بدأت منذ الدقيقة 43 من زمن أحداث الشوط الأول عن طريق بورنو هينريكي.

قبل أن يتألق جابرييل باربوسا ويسجل هدفين في الدقائق (47، 56).

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فلامينجو واصل أهدافه حيث جاء الهدف الرابع عن طريق بابلو ماري في الدقيقة 67، قبل أن يختتم رودريجو كابو مهرجان الأهداف في الدقيقة 71.

بتلك النتيجة يكون فلامينجو حدد موعدًا في المباراة النهائية أمام ريفر بليت حيث ستقام المباراة في 23 من الشهر المقبل على ملعب تشيلي الوطني.

جدير بالذكر أن ريفر بليت حامل لقب النسخة الماضية تغلب على مواطنه بوكا جونيور بهدفين مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.