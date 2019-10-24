"أنا جاهز".. آل الشيخ يبدي استعداده لعلاج محمد محمود لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
وجه تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي السابق لكرة القدم، الدعوة لمحمد محمود لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي الذي تعرض للإصابة مؤخرًا للتكفل بعلاجه في أي مكان بالعالم.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : سلامات للاعب محمد محمود ولو أقدر أقدم حاجه في علاجه في أي مكان في العالم.. أنا جاهز".
وكانت الشكوك تحوم حول إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
ومن المقرر أن يتم التأكيد الرسمي بعد عرض الأشعة على الطبيب الألماني المعالج للاعب من أجل تشخيص الإصابة.
وكان نادر شوقي وكيل أعمال لاعب الأهلي قد أكد في تصريحات خاصة لمصراوي أن إصابة محمد محمود في قدمه السليمة، وليست في القدم التي أجرى بها جراحة الرباط الصليبي سابقا.
جدير بالذكر أن محمد محمود سبق وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام سموحة في يناير الماضي.
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