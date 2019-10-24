بالإجماع.. فيفا يمنح الصين حق استضافة مونديال الأندية "الموسع" 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استضافة الصين للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد المكون من 24 فريقًا.

وخلال اجتماع فيفا اليوم الخميس، تم التصويت بالإجماع على منح الصين حق الاستضافة للبطولة عام 2021.

وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قد أعلن في مارس الماضي قرار مجلس فيفا بشأن توسيع حجم مونديال الأندية ليشمل 24 ناديا بداية من 2021 على أن تقام البطولة في الفترة من يونيو إلى يوليو كبديل لكأس القارات.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الأندية المشاركة ستنقسم إلى 8 أندية من أوروبا، 6 أندية من أمريكا الجنوبية، و3 مقاعد لـ"كونكاكاف" والتي تتضمن "أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي"، و7 مقاعد بين أفريقيا وأسيا وأوقيانوسيا.