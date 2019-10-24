توج عبد الرحمن وائل لاعب المنتخب المصري للتايكوندو، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن -68 كجم بالألعاب العسكرية العالمية المقامة حاليا في ووهان بالصين.
وأحرز وائل البرونزية بعد فوزه في مباراة دور الترضية على لاعب اوروجواي فيديريكو كونزالس جوميز بنتيجة 9-7.
وكان وائل قد بدأ مشواره
وهذه هي الميدالية الثانية للتايكوندو في البطولة حيث توجت أمس نور حسين بفضية منافسات وزن -49 كجم.
وتخوض مصر منافسات التايكوندو ب 16 لاعبا ولاعبة بواقع 8 رجال و 8 سيدات.
وتحتل مصر حاليا المركز ال 22 في جدول ميداليات الدورة بواقع ذهبية لمحمد إبراهيم في المصارعة وفضية لنور حسين في التايكوندو وبرونزية لعد الرحمن وائل في التايكوندو.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحمن وائل يفوز ببرونزية التايكوندو بالألعاب العسكرية العالمية بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.