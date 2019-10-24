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عبد الرحمن وائل يفوز ببرونزية التايكوندو بالألعاب العسكرية العالمية بالصين

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توج عبد الرحمن وائل لاعب المنتخب المصري للتايكوندو، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن -68 كجم بالألعاب العسكرية العالمية المقامة حاليا في ووهان بالصين.

وأحرز وائل البرونزية بعد فوزه في مباراة دور الترضية على لاعب اوروجواي فيديريكو كونزالس جوميز بنتيجة 9-7.

وكان وائل قد بدأ مشواره

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في البطولة بالفوز في دور ال 16 على لاعب كندا برنار هاركوت لورد، ثم الفوز في دور ربع النهائي على لاعب دومينيك لويسيتو بي قبل أن يخسر مباراة نصف النهائي أمام لاعب البرازيل اديفال ماركيز.

وهذه هي الميدالية الثانية للتايكوندو في البطولة حيث توجت أمس نور حسين بفضية منافسات وزن -49 كجم.

وتخوض مصر منافسات التايكوندو ب 16 لاعبا ولاعبة بواقع 8 رجال و 8 سيدات.

وتحتل مصر حاليا المركز ال 22 في جدول ميداليات الدورة بواقع ذهبية لمحمد إبراهيم في المصارعة وفضية لنور حسين في التايكوندو وبرونزية لعد الرحمن وائل في التايكوندو.

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