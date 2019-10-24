تمنى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي سرعة الشفاء لزميله محمد محمود صانع ألعاب الفريق.
وقال إكرامي عبر تويتر:" خبر مؤلم جداًإصابة محمد محمود و غيابه عن الفريق ل٦ أشهر أخري لكن الحمد لله دائماً و أبداً، إختبار صعب لشاب واعد لكني أثق في قوة عزيمتك وإصرارك و إيمانك، ابقي مبتسماً متفائلاً يا محمد كما عاهدناك و ستعود أقوي بإذن الله".
كانت هذه تفاصيل خبر شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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