شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود

تمنى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي سرعة الشفاء لزميله محمد محمود صانع ألعاب الفريق. وقال إكرامي عبر تويتر:" خبر مؤلم جداً إصابة محمد محمود و غيابه عن الفريق ل٦ أشهر أخري لكن الحمد لله دائماً و أبداً، إختبار صعب لشاب واعد لكني أثق في قوة عزيمتك وإصرارك و إيمانك، ابقي مبتسماً متفائلاً يا محمد كما عاهدناك و ستعود أقوي بإذن الله". إصابة محمد محمود و غيابه عن الفريق ل٦ أشهر أخري لكن الحمد لله دائماً و أبداً، إختبار صعب لشاب واعد لكني أثق في قوة عزيمتك وإصرارك و إيمانك، ابقي مبتسماً متفائلاً يا محمد كما عاهدناك و ستعود أقوي بإذن الله".

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