رسميًا.. إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي

تأكدت إصابة محمد محمود صانع ألعاب فريق الأهلي بقطع في الرباط الصليبي بعد أن عرض مسؤولو الأهلي الأشعة على الدكتور أحمد عبد العزيز طبيب المنتخب الوطني الأسبق. عرض مسؤولو الأهلي الأشعة على الدكتور أحمد عبد العزيز طبيب المنتخب الوطني الأسبق. وأثبتت الأشعة إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي ويغيب عن الملاعب لفترة تمتد إلى 8 شهور.

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