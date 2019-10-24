محمد صلاح ينفي طلب شارة قيادة المنتخب

علمت "الوفد"، من مصدر مقرب لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، ان نجم الفراعنة لم يطلب الحصول على شارة قيادة الفريق القومي. يطلب الحصول على شارة قيادة الفريق القومي. وبحسب المصدر، فإن صلاح لا يعطي أهمية لمسألة الشارة، وأن الأزمة سببها الرئيسي تصريحات حسام البدري مدرب المنتخب بانه يرغب فث منح الشارة لصلاح.

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