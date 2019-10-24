حسام البدري يستبعد عمر السعيد من معسكر المنتخب

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، على استبعاد عمر السعيد، مهاجم الزمالك، من معسكر نوفمبر المقبل.

لم ينجح السعيد في إقناع البدري بمستواه في معسكر أكتوبر الماضي، وهو ما جعله يتفق

مع معاونيه على استبعاده من معسكر نوفمبر، على أن يضم حسام حسن مهاجم سموحة، وأحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي.