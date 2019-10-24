انطلاق البرنامج الثالث لإعداد الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية

تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة العامة للنشاط الطلابي الجامعي فعاليات البرنامج المتقدم الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية وذلك خلال الفترة من 27 أكتوبر و حتي 1 نوفمبر 2019م بالمركز الاوليمبي بالمعادي في تمام السادسة مساءاً.

يشارك في فعاليات البرنامج 10 دول عربية بإجمالي عدد 60

دارس من مختلف الدول العربية.

يهدف البرنامج الي إعداد وصقل كوادر عربية لها القدرة على تنظيم وإدارة المهرجانات الرياضية الكبرى ، وايضا التعرف على كل ما هو جديد من نظم وأساليب متطورة وحديثة في مجال العروض الرياضية ،و تبادل الخبرات ودعم أواصر الصداقة بين الدول العربية، وإثراء

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حركة العروض الرياضية العربية وزيادة القدرة علي الابتكار والإبداع في تنظيم المهرجانات الرياضية.

يذكر انه خلال عام 2012 قد تم تنفيذ فعاليات البرنامج الأول لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية بمحافظة القاهرة بمشاركة 60 دارس ودارسة من عدد من الدول العربية المختلفة.

ونفذت ايضا فعاليات البرنامج الثاني لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية بمحافظة الإسكندرية عام 2015 .

يحاضر في فعاليات البرنامج نخبة من الأساتذة والعلماء في مجال العروض والمهرجانات الرياضية في مصر والوطن العربي