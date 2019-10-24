المنتخب السعودي يتقدم في تصنيف" الفيفا " الشهري

تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " لشهر اكتوبر ، حيث أحتل المركز 69 عالميا وذلك بعد انتهاء مهمته في المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

وكان المنتخب السعودي خاض ثلاث مباريات حتى الآن في التصفيات الآسيوية وحيث تعادل بنتيجة 2/2 أمام منتخب السمن ، قبل ان يكتسح سنغافورة بثلاثية دون رد رد ثم السقوط في فخ التعادل

السلبي أمام نظيره الفلسطيني في اللقاء التاريخي الذي أقيم برام الله.

ارتفع تصنيف المنتخب السعودي مركزًا في تصنيف "فيفا" الشهري، ليحلّ في المرتبة 69 عالميًّا والسابع آسيويًا ب1339 نقطة .

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره منتحب اوزبكستان يوم الخميس 14 نوفمبر المقبل ، وذلك ضمن المنافسات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر2022 ، وكأس اسيا 2023 .