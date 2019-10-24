بيراميدز يختتم تدريباته قبل السفر لتنزانيا

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي الفرعي، قبل السفر إلى تنزانيا ظهرا.
وفضل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنيللفريق أن يخوض الفريق مرانا صباحيا بالقاهرة قبل رحلة السفر حيث تصل البعثة في الثامنة مساء اليوم لتنزانيا.
ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره يانج أفريكانز بطل تنزانيا يوم الأحد المقبل الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، في مباراة ذهاب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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