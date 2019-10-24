موعد مباراة الوحدة والشباب اليوم فى الدورى السعودى والقنوات الناقلة

يحل فريق الوحدة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الشباب مساء اليوم الخميس على ملعب الامير خالد بن سلطان، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين " الدوري السعودي للمحترفين ".

يدخل نادي الوحدة الجولة الثامنة وهو يحتل وصافة الدوري السعودي برصيد ١٥ نقطة، بينما يحتل نادى الشباب المركز الخامس برصيد ١٢ نقطة.

موعد مباراة الوحدة و الشباب :

تنطلق مواجهة فريق الشباب ضد نظيره فريق الوحدة

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فى تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر.

الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والشباب فى الدورى السعودى :

تذاع مباراة الوحدة و الشباب بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa Sports 1HD".