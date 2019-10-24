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موعد مباراة الوحدة والشباب اليوم فى الدورى السعودى والقنوات الناقلة

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يحل فريق الوحدة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الشباب مساء اليوم الخميس على ملعب الامير خالد بن سلطان، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس للمحترفين " الدوري السعودي للمحترفين ".

يدخل نادي الوحدة الجولة الثامنة وهو يحتل وصافة الدوري السعودي برصيد ١٥ نقطة، بينما يحتل نادى الشباب المركز الخامس برصيد ١٢ نقطة.

موعد مباراة الوحدة و الشباب :

تنطلق مواجهة فريق الشباب ضد نظيره فريق الوحدة

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فى تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر.

الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية .

الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والشباب فى الدورى السعودى :

تذاع مباراة الوحدة و الشباب بشكل حصري عبر قناة السعودية "ksa Sports 1HD".

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