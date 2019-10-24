شيلونجو يكشف لـ"الوفد" سر عدم احتفاله بهدف الإسماعيلي الأول في الجزيرة

أعرب الناميبي بنسون شيلونجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن سعادته بإحرازه هدفين في شباك الجزيرة الإماراتي.
كان الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي، التقيا أمس الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في البطولة العربية التيانتهت لصالح الدراويش بهدفين نظيفين أحرزهما شيلونجو.
وعن عدم احتفال اللاعب بالهدف الأول قال شيلونجو في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إنه كان سعيدًا للغاية، ولكن كان يخشى عنفأصدقائه أثناء الاحتفال، لذلك كان حريصًا على الابتعاد عنهم ورفض الاحتفال.
أضاف شيلونجو قائلًا: دائمًا أسعى لإحراز الأهداف برفقة الدراويش، وسعيد بمنحي المدرب الصربي ميودراج يسيتش فرصة المشاركة أساسيًا، للمرة الأولى مع الفريق.
اختتم قائلًا: "أسعى لتسجيل العديد من الأهداف لإرضاء جماهير الإسماعيلي وعودة الفريق لمكانته الطبيعية".
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