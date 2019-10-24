رياضة | قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يترقب عشاق الكرة الإفريقية، خاصة مشجعى الفارس الأبيض المباراة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لذلك نقدم لكم في السطور التالية تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك
تردد قناة مفتوحة أون سبورت on sport
تردد قناة أون سبورت on sport الناقلة لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون
وسيتم بث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبر قناة اون سبورت on sport بشكل مجاني، عبر بثها المباشر عبر القمر الصناعي نايل سات، للاستمتاع بمشاهدة مباراة الفارس الأبيض، وكانت المباراة من المقرر حسمها لصالح الزمالك بعد انسحاب الفريق السنغالي بسبب نقل المباراة لملعب برج العرب، إلا أن نادي جينيرايون رفض أن تمر الأمور دون تصعيدها للاتحاد الأفريقي الذي قرر إعادة المباراة بين الفريقين يوم 24 أكتوبر الجاري، لحسم البطاقة الأخيرة المؤهلة لدور الستة عشر.
تردد قناة أون سبورت on sport، وتنطلق القناة بثها على القمر الصناعي نايل سات، عبر تردد 10853، بمعدل ترميز 27500، باستقطاب أفقي، وبمعامل تصحيح الخطأ 56، لذلك يمكنكم الاستمتاع بالمباراة فور انطلاقها للاستمتاع بجميع أحداثها النارية المنتظرة على الأراضي المصرية في دوري أبطال إفريقيا