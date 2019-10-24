رياضة | بالأرقام.. مشوار أهداف ميسي في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. مشوار أهداف ميسي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة في تسطير إسمه كواحدًا من اللاعبين الذين يصنعون التاريخ في دوري الأبطال. وسجل ميسي هدفًا في مباراة فريقه بالأمس بشباك سلافيا براج التشيكي ليواصل التسجيل في دوري الأبطال للموسم الخامس على التوالي في البطولة الأوروبية. ونجح اللاعب الأرجنتيني في إحراز 113 هدفًا خلال 138 مباراة خاضها ببطولة دوري أبطال أوروبا. وفيما يلي نستعرض أرقام ليونيل ميسي في دوري الأبطال :-

2004-2005 المباريات 1 الأهداف 0

2005-2006 المباريات 6 الأهداف 1

2006-2007 المباريات 5 الأهداف 1

2007- 2008 المباريات 9 الأهداف 6

2008-2009 المباريات 12 الأهداف 9

2009-2010 المباريات 11 الأهداف 8

2010-2011 المباريات 13 الأهداف 12

2011-2012 المباريات 11 الأهداف 14

2012-2013 المباريات 11 الأهداف 8

2013-2014 المباريات 7 الأهداف 8

2014-2015 المباريات 13 الأهداف 10

2015-2016 المياريات 7 الأهداف 6

2016-2017 المباريات 9 الأهداف 11

2017-2018 المباريات 10 الأهداف 6

2018-2019 المباريات 10 الأهداف 12

2019-2020 المباريات 3 الأهداف 1

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