رياضة | شتيجين الأعلى تقييمًا في موقعة برشلونة وسلافيا براج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شتيجين الأعلى تقييمًا في موقعة برشلونة وسلافيا براج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الحارس الدولي الألماني تير شتيجين على الأعلى تقييمًا في مباراة فريقه برشلونة أمس أمام سلافيا براج التشيكي.

وقدم شتيجين مستوى مميز للغاية مع الفريق الكتالوني في مباراة الأمس حيث أنقذ مرماه من عدة أهداف محققه للفريق التشيكي في المباراة التي فاز فيها برشلونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة لدوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لتقييم صحيفة "سبورت" الكتالونية للاعبي برشلونة في اللقاء فإن شتيجين حصل على درجات التقييم بـ ٩ من ١٠ كأعلى تقييم فيما جاء الثنائي ليونيل ميسي وأرثور في المركز الثاني بنسبة ٨ درجات.

