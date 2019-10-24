رياضة | غضب في برشلونة رغم الفوز على سلافيا براج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب في برشلونة رغم الفوز على سلافيا براج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى عدد كبير من لاعبي برشلونة عدم رضاهم على المستوى الذي ظهر به في الفريق أمام سلافيا براج التشيكي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز في مباراة الأمس ليرفع رصيده للنقطة السابعة في صدارة مجموعته.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن هناك غضبًا بين لاعبي البارسا عقب المباراة وكان هناك عدد على توبيخ عدد الكرات التي ضاعت.

وبحسب ما ذكره صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن لاعبو البارسا كانوا غاضبين مساء أمس، بين غاضب ومحبط، وكان هناك توبيخ على عدد الكرات التي ضاعت في وسط الملعب.

وأضافت الصحيفة بأنه الغضب بين اللاعبين كان في المواقف الشديدة الخطرة، ولفرص التسجيل التي أهدرت، ولصورة الفريق في آخر الدقائق ضد سلافيا، حيث كان البارسا تحت رحمة الخصم، الذي استحق التعادل باعتراف اللاعبين.