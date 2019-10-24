رياضة | عاجل.. برشلونة مهدد بالطرد من مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة مهدد بالطرد من مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي برشلونة الإسباني مهدد بعدم المشاركة في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية عام 2021 بعدما أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس أن الصين ستستضيف البطولة بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة.

وتقام بطولة مونديال الأندية بنظامها الجديد كل 4 سنوات، وستنطلق النسخة الأولى خلال الفترة من يونيو وحتى يوليو 2021.

Advertisements

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أنه يتعين على برشلونة الفوز بأحد لقبي دوري أبطال أوروبا أو اليوروبا ليج من أجل ضمان المشاركة في البطولة.

وتحصل قارة أوروبا على 8 مراكز وسيكون الجاران المدريديان ريال بطل النسخة قبل الماضية لدوري الأبطال وأتلتيكو بطل النسخة قبل الماضية للدوري الأوروبي ضمن الأندية التي ستمثل القارة العجوز في أول نسخة، فمعايير التأهل تمنح المقاعد للأندية الفائزة بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي للمواسم الأربعة الأخيرة قبل انطلاق البطولة والتي حددت خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.