رياضة | الأهلي يدرس 3 عروض عربية للمعسكر الخارجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس 3 عروض عربية للمعسكر الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني تلقي ثلاثة عروض لخوض معسكر إعداد خارجي الشهر المقبل، مؤكدًا أن الأمر تحت الدراسة في الوقت الحالي؛ من أجل حسمه خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن العروض التي وصلت النادي تمثلت في إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع؛ في الإمارات أو الكويت، أو سلطنة عمان، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة .

وأوضح أن انطلاق المعسكر الخارجي سيكون نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، ويتخلله خوض مباراة أو مباراتين وديتين على أقصى تقدير.

وتتوقف بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي لمدة شهر بسبب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي ثقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد 2020.