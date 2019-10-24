رياضة | عبد الحفيظ يكشف عن خطة إعداد الأهلي خلال توقف الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يكشف عن خطة إعداد الأهلي خلال توقف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف عبد الحفيظ أن الجزء الأول من المرحلة المقبلة قد يشهد إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع يتخلله خوض مباراة أو مباراتين على أقصى تقدير، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.
وأوضح أن الجزء الثاني من مرحلة الإعداد سيكون في القاهرة بعد العودة من المعسكر الخارجي ــ حال إقامته ــ وسيتم تحديد ملامحها النهائية وفقًا لاحتياجات ومتطلبات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ من أجل تحقيق الاستفادة الفنية والبدنية الكاملة للفريق من فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز.
وتتوقف بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي لمدة شهر بسبب ارتباط منتخب مصر الأوليمبي بالمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد 2020.