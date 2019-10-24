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رياضة | هروب نجوم برشلونة بسبب سلافيا براج (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هروب نجوم بسبب سلافيا براج (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تهرب لاعبو برشلونة الإسباني من الإعلام عقب نهاية مباراة الفريق الكتالوني أمام مصيفه سلافيا براج التشيكي والتي حقق فيها الفوز بهدفين مقابل هدف.

وحقق برشلونة مساء أمس الأربعاء فوزًا صعبًا على سلافيا براج التشيكي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من ، ليرفع رصيده للنقطة السابعة في المجموعة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن نجوم فريق برشلونة لم يظهرون في المنطقة المختلطة للصحافة، وتجنب الفريق كله المرور من هذه المنطقة.

وأضافة صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن ليونيل لم يلقي التحية على جماهير البارسا التي كانت في إيدن آرينا عقب نهاية المباراة، وذهب لغرفة الملابس فورا، رغم أن زملائه فعلوا ذلك، بعد الأداء المتواضع للفريق خلال المباراة.

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