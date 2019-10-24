رياضة | عاجل.. صدمة جديدة للأهلي في إصابة مروان محسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صدمة جديدة للأهلي في إصابة مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن آخر التطورات الخاصة بمروان محسن مهاجم الفريق الأحمر والذي تعرض لكسر في عظم الوجه خلال مباراة الفريق أمام سموحة بالدوري المصري.

وأكد الجهاز الطبي أنه على الرغم من وصول القناع الخلص بمروان إلا أنه ليس جاهزًا بشكل كامل بسبب عدم التئام الكسر في عظم الوجه

وأضاف الجهاز الطبي أن التئام الكسر بشكل كامل هو شرط العودة للمشاركة في التدريبات بشكل كامل.

وأتم الجهاز الطبي أن اللاعب يحتاج لفترة من أسبوع إلى ١٠ أيام للتعافي بشكل كامل من الإصابة التي يعاني منها.