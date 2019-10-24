رياضة | ملخص أهداف مباراة جينك ضد ليفربول 4 / 1.. أبرزهم هدف محمد صلاح اليوم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص أهداف مباراة جينك ضد ليفربول 4 / 1.. أبرزهم هدف محمد صلاح اليوم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدف محمد صلاح اليوم، توج مجهودات الدولي المصري الكبيرة في مباراة جينك ضد ليفربول، التي أقيمت بينهما، على ملعب "لومينوس أرينا"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، وأنتهت بتفوق الريدز بنتيجة 4 1، لذلك نعرض لكم ملخص أهداف مباراة جينك ضد ليفربول في السطور التالية.

هدف محمد صلاح اليوم يقهر مرمى جينك ضد ليفربول

قهر حامل لقب النسخة الماضية ليفربول الإنجليزي مضيفه جينك برباعية، أنتهت بمهارة خرافية أعلنت عن هدف محمد صلاح اليوم الأول له في المباراة والرابع لفريقه في الدقيقة 86 من زمن المباراة، بعد أسيست رائع من السنغالي ساديو ماني، ليقوم النجم المصري باستلام الكرة على مشارف منطقة الجزاء ليفاجئ بضغط ثنائي من مدافعي الفريق البلجيكي ليصدمهم بمراوغة رائعة لينفرد على أثرها بحارس المرمى ليضعها بسهولة في مرمى أصحاب الأرض.

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ملخص أهداف مباراة جينك ضد ليفربول

افتتح اليكس أوكسلاند تشامبيرلين أهداف المباراة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بهدفين الأول منهما جاء مبكرًا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، والهدف الثاني جاء في الدقيقة 57 من زمن المباراة، وأضاف زميله السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 77 من زمن المباراة، بعد أسيست من النجم المصري محمد صلاح.

واختتم صلاح رباعية الريدز بهدف رائع في الدقيقة 86 من زمن المباراة، قبل أن يسجل ستيفن أودي النتيجة الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 87 من عمر اللقاء وبعد عرض ملخص أهداف مباراة جينك ضد ليفربول.. نقدم لكم ترتيب المجموعة الخامسة

على الرغم من فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلا أنه لم يتمكن من إنتزاع الصدارة بسبب فوز نابولي على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 3 2، ليحتل نابولي الإيطالي صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما جاء ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، واحتل ريد بول سالزبورج النمساوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وبعدما فشل في تحقيق أي فوز تذيل نادي جينك جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة.