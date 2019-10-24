رياضة | عاجل.. فيفا يعلن تصنيف منتخب مصر وتفوق تونس على الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فيفا يعلن تصنيف منتخب مصر وتفوق تونس على الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثبت مركز منتخب مصر في التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، حيث جاء منتخب الفراعنة في المركز الـ49 عالميًا والسادس إفريقيا والرابع عربيا.

واحتل منتخب تونس ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف حيث احتل المركز الـ29 عالميًا برصيد 1495 نقطة وجاء منتخب الجزائر في المركز الثاني عربيًا والـ38 عالميا برصيد 1469، ثم المنتخب المغربي ثالث عربيا والـ42 عالميا برصيد 1457.

وتصدر منتتخب السنغال ترتيب المنتخبات الإفريقية حيث احتل المركز الـ20 عالميا برصيد 1546 نقطة ثم المنتخب التونسي ثم المنتخب النيجيري ثم المغربي ثم المصري.

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ونجحت إيران في تصدر منتخبات آسيا حيث احتل المركز الـ27 عالميا برصيد 1505 نقطة، وخلفه المنتخب الياباني ثم الكوري الجنوبي، ثم استراليا ثم قطر.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة الترتيب برصيد 1755 نقطة، وحل المنتخب الفرنسي بطل العالم ثانيا برصيد 1726 نقطة، فيما جاء المنتخب البرازيلي في المركز الثالث برصيد 1715 نقطة، وظل المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 1651 ، فيما صعد منتخب أوروجواي مركزا ليحتل المركز الخامس برصيد 1642 نقطة.