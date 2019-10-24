انت الان تتابع فيفا يضاعف استثماراته في منافسات السيدات والصين تستضيف كأس العالم للأندية 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفيفا

يضاعف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استثماراته في منافسات السيدات لمليار دولار وذلك حتى عام 2022، كما أعلن أن الصين سوف تستضيف بطولة كأس العالم للأندية المجددة في .2021

وذكر الاتحاد الدولي اليوم الخميس، إن مجلسه وافق في اجتماع بمدينة شنغهاي أن يضيف 500 مليون دولار من الاحتياطي الخاص به إلى الـ500 مليون التي تم الموافقة عليها لتطوير منافسات السيدات خلال الفترة من 2019 إلى .2022

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي :"بطولة كاس العالم لكرة القدم التي أقيمت مؤخرا في فرنسا نقلت (منافسات السيدات) للمستوى التالي. نجن بحاجة للبناء على هذا الأمر".

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ووافق المجلس أيضا على الجدول الزمني لتلقي طلبات تنظيم بطولة كأس العالم 2030، حيث تبدأ العملية في الربع الثاني من 2022 وسيتم اختيار البلد أو البلدان المضيفة في الجمعية العمومية للفيفا في .2024

وتقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر، فيما تقام نسخة البطولة 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وتعد الصين من بين البلدان التي ترغب في تنظيم المونديال في .2030

ومنحت الصين بالإجماع، اليوم الخميس، حق استضافة بطولة كأس العالم للأندية الجديدة في 2021 من قبل مجلس الفيفا.

وتقام البطولة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو بدلا من موعدها الحالي في كانون أول/ديسمبر وسيتم زيادة عدد الأندية المشاركة من سبعة فرق إلى 24 فريقا من الاتحادات القارية الست التابعة للاتحاد الدولي.