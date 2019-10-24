شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: محمود متولي يقترب من العودة للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالة محمود متولي مدافع الفريق، الذي بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية.

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وأضاف الجهاز الفني، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب ينفذ المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي، قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية قريبا.

ويواصل اللاعب اليوم التدريب في «الجيم» والخضوع لبعض التدريبات الخفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني؛ لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان محمود متولي قد عانى من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك الذي حسمه الأهلي لصالحه للمرة 11 في تاريخه.