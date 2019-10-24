شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارتينيز يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة امام دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 تحدث المهاجم الأرجنتيني في صفوف ​فريق انتر ميلانو​ الايطالي، ​لاوتارو مارتينيز​ عن سبب اخفاقه في تسجيل ركلة الجزاء، التي أهدرها أمام ​فريق بوروسيا دورتموند الالماني​، خلال انتصار ​النيراتزوري​ بثنائية نظيفة امام جمهوره ضمن منافسات ثالث جولات دور مجموعات في ​دوري أبطال أوروبا​.

وقال مارتينيز: "أردت تسديد ركلة الجزاء في الناحية الأخرى، لكني غيرت رأيي في الثانية الأخيرة، ولحسن الحظ تمكن ​أنطونيو كاندريفا​ من تسجيل الهدف الثاني، لنستطيع الحصول على نتيجة مريحة، فقد كان مهما الفوز بشكل مقنع، وهذا ما فعلناه أمام دورتموند".

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