شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-10-2019 في الدوري الأوروبي والسعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 تقام اليوم الخميس، عددًا كبيراً من المباريات الهامة والمرتقبة في أكثر من منافسة قارية، أبرزها المواجهة المصرية التي تجمع كلاً من محمد النني مع بشكتاش التركي، أمام أحمد حسن كوكا مع سبورتنج براجا البرتغالي، وكذلك مواجهة الزمالك أمام جينيراسيون فوت، في دوري أبطال أفريقيا.

الاتفاق × العدالة، وتذاع عبر فضائية الكأس، الساعة 4:45. الشباب× الوحدة، وتذاع المباراة على قناة الكأس، الساعة 6:55. مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا Advertisements الزمالك × جينيراسيون فوت، وتذاع عبر فضائية أون سبورت، الساعة 8:00. مواعيد مباريات الدوري الأوروبي بشكتاش × سبورتنج براجا، وتذاع المباراة عبر فضائية بي إن سبورتس 7، الساعة 6:55. روما × مونشنجلادباخ، وتذاع على قناة بي إن سبورت 4، الساعة 6:55. بارتيزان × مانشستر يونايتد، وتنقل المباراة عبر فضائية بي إن سبورت 1، الساعة 6:55. آرسنال × فيتوريا جيماريش، وتذاع على قناة بي إن سبورت 1، الساعة 9:00.

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