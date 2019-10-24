الارشيف / اخبار الرياضه

الضرائب الإسبانية تُغرم سيرجيو راموس مليون يورو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضرائب الإسبانية تُغرم سيرجيو راموس مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

فرضت الضرائب الإسبانية غرامة مالية قدرها مليون يورو، على النجم الإسباني سرجيو راموس نجم دفاع ، بسبب إدانته في قضية التلاعب وعدم سداد الضرائب الخاصة بحقوق صوره المستخدمة في أمور دعائية.


غرامة راموس 

وفي إطار متصل ذكرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أنه وفقاً للتقارير التي رفعتها المصلحة للأعوام المالية 2012 و2013 و2014 الخاصة بقائد ريال مدريد فإن النجم الإسباني قد استخدم  شركة مملوكة له تدعى (Sermos 32, S.L)، للتنازل عن دخله من الإعلانات، حتى يدفع ضرائب أقل بطريقة غير قانونية.

Advertisements

ودفع راموس 500 ألف يورو بالفعل من قيمة الغرامة من خلال الطرق الإدارية، وهي المتعلقة بالقيمة المتلاعب فيها، والعقوبة والفوائد، في الوقت الذي تقدم فيه بطعن على العقوبة بحجة أنه التزم بدفع القيمة المقدرة من جانب مصلحة الضرائب في تفتيش سابق أجرته المصلحة، ولهذا فهو يثق في إلغاء العقوبة، واسترداد القيمة التي دفعها.

فوز ريال في

عاد فريق ريال مدريد من تركيا عقب تغلبه على الفريق التركي غلطة سراي بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليرفع الميرينجي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ 9 نقاط، فيما تراجع كلوب بروج البلجيكي إلى المركز الثالث بنقطتين وبات غلطة سراي رابعاً وأخيراً بنقطية وحيدة.

في المجموعة ذاتها، فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الضرائب الإسبانية تُغرم سيرجيو راموس مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا