شكرا لقرائتكم على ماهر يتلقى 3 عروض بعد استقالته من إنبى بينها عرض أفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخلت أندية محلية وخارجية فى مفاوضات مع على ماهر المدير الفنى السابق لإنبى، بعد تقديم استقالته من مهمة تدريب الفريق البترولى، تمهيداً لتوليه المسئولية فى أحد هذه الأندية سواء من الآن أو بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً لمصدر مقرب من على ماهر، فإن مدرب الأهلى والأسيوطى والترسانة وإنبى السابق تلقى مفاوضات مع أحد الأندية الكبرى فى جنوب أفريقيا لتولى المسئولية الفنية له، كما أن هناك ناديين محليين دخلوا أيضاً فى مفاوضات شفهية مع على ماهر أحدهما الإسماعيلي.

ويرفض على ماهر التسرع فى تحديد وجهته المقبلة، راغباً فى الحصول على قسط من الراحة قبل العودة من جديد لتولى قيادة أحد الأندية سواء داخلياً أو خارجياً.