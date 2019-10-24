شكرا لقرائتكم الأهلى اليوم.. تفاصيل جلسة السويسرى فايلر مع سعد سمير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مطولة مع سعد سمير مدافع الفريق، أكد له خلالها إعجابه بمستواه بعد عودته من الإصابة، مشدداً أنه فضل منحه فترة أطول بعد العودة للتعافى بشكل أفضل وتجهيزه بشكل سليم.

وقال مدرب الأهلى لسعد سمير إن الفترة المقبلة وبالتحديد خلال معسكر الفريق الخارجي سيتم تجهيزه ببرنامج خاص، تمهيداً للاستعانة به فور استئناف بطولة الدوري العام، خاصة وأنه يعرف قدراته ومستواه جيداً رغم عدم مشاركته معه منذ توليه المسئولية نظراً لإصابته طوال الفترة الماضية، وذلك من خلال مشاهدة بعض مباريات الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية وقبل تولى فايلر المسئولية والتي شهدت مشاركة سعد سمير.

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جدير بالذكر أن الدورى سيتوقف بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبى، حيث يخوض الأهلى أول لقاء له يوم 25 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تشهد فترة التوقف خوض الأهلي فترتين اعداد الأولى خارج مصر والأخري بعد العودة من المعسكر الخارجي.