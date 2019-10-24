شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى: سيتم تطبيق اللائحة على محمد فوزى وعماد حمدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى، أنه سيطبق لائحة النادى على الثنائى محمد فوزى وعماد حمدى.

وأوضح المنياوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "محمد فوزى وعماد حمدى ارتكبوا عدة أخطاء تفوق الخطأ الأساسى وهو المبيت خارج المعسكر دون أّذن قبل مباراة مهمة مثل الجزيرة الإماراتى ولن أتهاون فى تطبيق اللائحة عليهم".

وأشار مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى: "البيات خارج المعسكر دون إذن يستوجب عقوبة قاسية فمثلما يطالب اللاعبين بحقوقهم ويتحدثون عن الاحترافية يجب عليهم أن يتعاملوا باحترافية أيضاً فى واجباتهم تجاه ناديهم".

Advertisements

وعن رفض فوزى وحمدى التدريب بشكل منفرد علق المنياوى: "كل واحد مسئول عن تصرفاته ويتحمل تبعات قراره حتى النهاية ".

وعن حقيقة تلقى الإسماعيلى عرضاً من بيراميدز لضم عماد حمدى قال مدير الكرة: "لم نتلق عرضاً من أى نادى لضم عماد حمدى، اللاعب مرتبط بعقد ممتد مع النادى لمدة موسمين ولا يملك حرية الرحيل إلا مع نهاية عقده ".

وكان محمد فوزى وعماد حمدى قد طلبا من صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الخروج من المعسكر والمبيت فى منازلهم الاثنين الماضى لظروف خاصة ولم يرد مدير الكرة على طلبهم سواء بالقبول والرفض وهو الامر الذى اعتبره اللاعبان بمثابة الموافقة ليقرر كل منهما حزم حقائبه والخروج من المعسكر، وعند عودتهم مساء الثلاثاء فوجىء كل منهما بخروجه من قائمة المباراة وسط ثورة غضب عارمة من المدرب الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق ليحاول اللاعبان توضيح موقفهما ولكن دون جدوى لاسيما بعد أن أكد مدير الكرة أنه لم يوافق على خروجهم وأنهم غادرا المعسكر دون رغبته، ولم يستعيد محمد فوزى حارس مرمى الاسماعيلى مكانه فى عرين الدراويش منذ طرده فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدورى بينما يغيب عماد حمدى عن مباريات الفريق منذ انطلاق المسابقة بسبب رفضه تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية أسبوع بعد الانتصار على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لاشىء أمس الاربعاء.، فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.